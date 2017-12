Whispers / Flüstern

In einem leeren Haus, in einem leeren Zimmer, verbringt eine Frau ihre Tage damit, den unsichtbaren Geistern zu lauschen, die dort mit ihr hausen. Einer torkelt durch das Zimmer, ein anderer schlägt Türen, wieder ein anderer pfeift leise, und ein summendes Geflüster liegt in der Luft. Doch sind dies wirklich Spuren der verstorbenen Seelen, oder spielt sich alles nur in der Vorstellung dieser Frau ab? Früher oder später drängen alte Familiengeheimnisse wieder an die Oberfläche, Bilder gepaart mit beunruhigenden Klängen, die von Parallelwelten voller murmelnder Totengeister und gestammelter Rätsel zeugen. Die Inszenierungen von Nicole Mossoux und Patrick Bonté verbinden Bilder, Bewegung, Tanz und Musik zu einer eigenen visuellen Sprache: eine verstörende Kombination von Fremdheit und Vertrautheit, die den Zuschauer in rätselhafte Traumwelten entführt. In ihrer neuesten Solo-Produktion „Whispers“ wird die Tänzerin Nicole Mossoux von einem SoundDesigner begleitet, der auf der Bühne geisterhafte Klänge erschafft, die in ihren Bewegungen widerhallen. Infos zum Festival unter:www.imaginale.net