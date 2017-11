× Erweitern White Christmas Liveshow

Eine glanzvolle Mischung aus Showentertainment, Tanzvergnügen & kulinarischen Highlights in einem höchst-immersiven und exklusiven Ambiente wird am 02. und 09. Dezember eine begrenzte Schar von Besuchern zu begeistern wissen.

Willkommensdrink und Häppchen

4-Gänge Menü als Amuse-Gueules auf die Hand serviert

Getränkekontingent inklusive

Live Musik und Gesangseinlagen

Tanz-/Burlesque-Shows

Zaubershow

Tanz zu Musik von live gespielten Schellack/Vinyl-Schallplatten aus den 50ern

Was erwartet den Gast? White Christmas Extraordinaire wird auf einzigartige Weise den Flair eines Weihnachtsabends in der höheren Gesellschaft Mitte der fünziger Jahre aufleben lassen. In einer Jahrhundertwende-Villa im Stuttgarter Süden erwartet die ankommenden Gäste ein Willkommensdrink am offenen Kamin in der Diele des Hauses. Feinste Pianoklänge erfreuen die Ohren und köstlichste Speisen vom Flying Buffet den Gaumen. Später am Abend ziehen sich die Herren in das Herrenzimmer zurück und die Damen machen sich im Boudoir der Hausherrin frisch. Hier gibt es Unterhaltung in Form von kurzweiligen Showauftritten. Im Weihnachtszimmer unter dem Christbaum trifft man sich wieder zur Bescherung. Auch hier gibt es Überraschungen mit einem Showpart, bevor die aufgelegten Schallplatten zum gemeinsamen, ungezwungenen Tanz zum Sound der 50er animieren. Es wird Bedienungspersonal geben, die Künstler sind Teil der Feiergesellschaft. Natürlich werden auch die Gäste selbst durch Styling und passende Erscheinung in den Stil der 50er Jahre passen - nur so vervollständigt sich das stimmige Gesamtbild und schafft eine perfekte Illusion! Unter den Künstlern, die am Abend auftreten werden, finden sich bekannte Namen wie Richard Herfeld (Sänger und Entertainer), Sascha Kommer (Jazz-Pianist aus Stuttgart), Violetta Poison (Dia de los Muertos Roadshow), Raunchy Rita (Raspberry Club), Markus Laymann (Magier aus München) sowie die Gastgeberin Fanny di Favola (Corso Cabaret).

White Christmas Extraordinaire ist eine Gemeinschaftsproduktion der Locationserviceagentur Platzverweis, der Bookingagentur Brodybookings und des Stuttgart Burlesque Festivals. Letztere zeichneten sich schon für das im Juli dieses Jahres stattgefundene "Boudoir Extraordinaire" Burlesque-Theater im Fluxus verantwortlich, welches als neuartiges Veranstaltungskonzept von den einschlägigen Medien als "innovativ für die Veranstaltungslandschaft" gelobt wurde.

Die Villa Humboldt, in welcher White Christmas Extraordinaire stattfinden wird öffnet seine Türen am 02. und am 09. Dezember 2017. Allerdings nur für Gäste, die sich per Voranmeldung über die Website www.white-christmas.net verbindlich zu einem der Abende angemeldet haben und somit Teil der Feiergesellschaft geworden sind - Es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft. Die Karten sind streng limitiert und kosten 75 Euro/Person. Gebeten wird um stilvolle, von den 1950ern inspirierte Garderobe. Bitte keine Faschingskostümierung, auch allzu alltägliche, moderne Kleidung ist nicht erwünscht.

WHITE CHRISTMAS EXTRAORDINAIRE - Showtime unterm Weihnachtsbaum am 02.12. und 09.12.2017

Villa Humboldt, Stuttgart-Süd, ab 19h / Informationen und limitierter Karten-VVK nur unter www.white-christmas.net