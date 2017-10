White Cowbell Oklahoma (US) , special guest: Ape Shifter

White Cowbell Oklahoma besteht aus 6 Musikern, von denen sage und schreibe die Hälfte Lead Guitar spielen - abwechselnd natürlich. Rock Fans erwarten Gitarren Harmonien ala Allman Brothers, Gitarren Riffs wie Lynyrd Skynyrd, Boogie wie ZZ Top und Lieder mit Refrains, die dir im Ohr bleiben bis zum nächsten Millenium. WHITE COWBELL OKLAHOMA spucken ihren Tabak in das dreckige Gesicht des Todes.

Die Band spielt straighten Southern Boogie Rock und vergreift sich auch an Gospel und Country. Und bei 3 Meistern an der Lead Guitar sind Gitarren Soli kein Beiwerk. Was für die meisten Bands übertrieben ist, ist einfach die Basis für WHITE COWBELL OKLAHOMA...ein enzyklopädisches Tribute zum 70er Jahre Stadion Rock - im Westentaschenformat und augenzwinkernd heute Abend im franz.K Club.

.LINE-UP:

Clem C Clemsen - vocals, guitar

Blind BBQ Wilson - guitar

Screamin' Johnny Butterball - vocals, guitar

South Pawl Jones - Bass, vocals

Chainsaw Charlie - Chainsaw, percussion

G.M. Safari - drums

The Ape Shifter

Progressiver, lauter Instrumental-Rock, so kurz und bündig beschreiben Ape Shifter ihren Stil. Die Wahlallgäuer (mit Jeff Aug an der Gitarre) spielen eine Extraportion energetischen Rock. Nach vielseitigen Aktivitäten hinter verschlossenen Türen und dem Strippenziehen im Rockzirkus hinter den Kulissen bedröhnen Ape Shifter nun endlich wieder die Bühnen dieser Welt: Im Frühjahr erscheint endlich das erste Studioalbum von Ape Shifter. Hier präsentieren die „Best Ager“ exklusiv ihren Instrumental-Rock, der fette 70er Riffs, Punkrock-Geschwindigkeit und Melodie in Perfektion kombiniert