Was dieses kalifornische Quintett erschafft, zielt auf gigantische Ausmaße von übersinnlichen Erfahrungen. Quer auf dem steinigen Pfad der Psychedelic auf Exkursionen durch halluzinogene Farbenmuster. Spacerock, der zugleich Hawkwind wie frühe Monster Magnet evoziert und so dicht, so flirrend, so kosmisch hart wie Quecksilberstrudel durch den sakralen Raum dieser Klänge strömt. Minutenlange, stoische Acidgitarrenfeedbacks und Synthieeffektornamente unterstützen den wilden, doch disziplinierten Malstrom von Bass und Schlagzeug. Alles fließt ineinander und schafft meditative Parallelwelten, suggestive Klänge von Sternfahrten in heißen Nächten: die Musik von White Manna wurde tief aus dem Tal der verborgenen Übersinnlichkeit hervorgehoben. Wüstengroße Meskalinabstraktionen, exzellente Orgien in der Sphäre von Bardo Pond, Oneida und Carlton Melton. Alles klar? Und ja - wir finden diese Ankündigung auch super!!!