Who The Fuck Christmas Gathering

Advent, Advent, die Hütte brennt!

Nach einem Jahr mit vielen WTF Gästen in Heilbronn (und Stuttgart) wie z.B. Lena Willikens, Finn Johannsen, ASOK, Leon Vynehall, Dr. Rubinstein, Ploy, Oliver Hafenbauer, Tama Sumo und vielen mehr, laden wir euch am Freitag den 22. Dezember zum alljährlichen WTF Christmas Gathering ein! In gewohnter Manier Residents Only an den Decks: Candy Pollard, Karl Ferdinand & Philipp Reik. Und wie immer gibt’s auch passend dazu eine festlich blinkened (und blitzende) Lichtinstallation oben drauf! In diesem Sinne: ein besoffenes Weihnachtsfest, cheers!

DJs: Candy Pollard, Philipp Reik, Karl Ferdinand