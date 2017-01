Why Black Lives (need to) Matter to Us in Germany

#BlackLivesMatter ist eine internationale Aktivisten-Bewegung, die aus der afroamerikanischen Gemeinschaft entstanden ist und sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Die Bewegung begann 2013 mit der Verwendung des Hashtags #BlackLivesMatter in den Sozialen Medien als Reaktion auf den Freispruch von George Zimmerman nach dem Todesfall des afroamerikanischen Teenagers Trayvon Martin. Seither organisiert #BlackLivesMatter regelmäßig Proteste gegen Diskriminierung und Gewalt an Schwarzen durch Gesetzeshüter und zu Problemen wie Racial Profiling und Rassenungleichheit im amerikanischen Rechtssystem und Gesellschaft. Am Do. 23.02. um 19:15 Uhr wird Prof. Greta Olson von der Universität Giessen erklären, weshalb #BlackLivesMatter auch in Deutschland zu einem wichtigen Thema werden muss: In Zeiten in denen die Stimmen populistischer Einwanderungsgegner immer lauter werden und dabei immer weiter Hass und Angst vor allem gegenüber muslimischen Einwanderern, schüren. Ihr Vortrag wird zeigen, inwiefern Deutschland von der US amerikanischen Bewegung lernen kann.

In englischer Sprache