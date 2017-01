Wie der Klang die Welt gestaltet

Vortrag mit Experimenten durch Michael Hailer, Leiter der Schule für Kymatik, Waldorflehrer und Eurythmist, Mannheim, Harald Hobelsberger, Leiter der Schule für Kymatik, Ingenieur, Nürnberg, Michael Seeberger, Klassen- und Technologielehrer an der Waldorfschule Würzburg

Was bewegt, was gestaltet die Welt? Mit diesen Fragen hat sich Hans Jenny, der Dornacher Arzt, Künstler, Forscher und Begründer der Kymatik intensiv auseinandergesetzt. Er bezog sich direkt auf Chladni, einem Zeitgenossen Goethes, der als Erster Phänomene der sich im Tonfeld ordnenden Stofflichkeit beschrieb und systematisch untersuchte. In diesem Vortrag wollen wir mit Ihnen einen Weg beschreiten, anhand zahlreicher Experimente, die auch gemeinsam mit den Zuhörern durchgeführt werden: Ausgehend von den Chladnischen Klangfiguren, dem Eidophone der englischen Sängerin Margaret Watts Hughes und Experimenten nach Hans Jenny, bis in die heutige Zeit.