Wie der Tiger aufs Papier kam

Der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Kalligrafie mit arabischen Schriftzeichen hat deswegen hohe Bedeutung. Aus Versen können Kunstwerke voller Symbolik entstehen. Auf welchen Ausstellungsobjekten finden wir Kalligrafie? Welche Bedeutungen verbinden sich mit ihr? Auch Farben spielen eine besondere Rolle im Orient. Welche sind besonders häufig? Warum spricht man von „Farben des Himmels“ in der Architektur?

Gib mir ein Zeichen!

Symbole, Sinnbilder und mehr …

Das diesjährige Ferienprogramm für Erwachsene steht unter dem Motto „Gib mir ein Zeichen! Symbole, Sinnbilder und mehr …“. Kommunikation funktioniert über Zeichen, die mit Vorstellungen und Bedeutungen versehen sind. Die Möglichkeiten mündlicher, schriftlicher oder bildlicher Zeichen sind unzählig und das Wissen, das sie vermitteln, ist immer vom Kontext abhängig. Wir begegnen ihnen im Alltag, in der Kunst, in religiösen oder wissenschaftlichen Zusammenhängen – in Stein gemeißelt, auf Papier geschrieben oder in Stoff gewebt.