Wie die Liebe gelingt

In unserer heutigen Zeit ist die Neigung, bei den ersten Beziehungsproblemen vor dem Partner oder Partnerin davonzulaufen sehr ausgeprägt. Wer ständig in Hast und Eile ist, ohne Emotionen zu verdauen, innezuhalten und nach innen zu lauschen, verliert die Orientierung und den Bezug zu sich selbst. An diesem Abend lernen wir Möglichkeiten kennen, die Lebendigkeit der Beziehung zu erhalten und Beispiele und Rituale, die eine Beziehung stärken.Außerdem gehen wir der Frage nach wie wir eine stimmige Balance zwischen Nähe und Distanz in der Beziehung finden können.

Ref.: Cornelia Theresia Rahl