Wie die Welt auf die Welt kam

Was war zuerst da, Henne oder Ei? Oder vielleicht doch eine Muschel, am Ufer des Ur-Meeres?

Ist die Welt durch das Wort eines Schöpfergottes ins Leben gerufen worden, durch ein Lied, durch das Geheul des Coyoten – oder mit einem Urknall? Und wir Menschen – stammen wir von den Läusen am Kopf eines Riesen ab? Von den Lamas? Oder wurden wir aus Mais geformt? Wie entstand überhaupt das Leben, und wie kam der Tod in die Welt? Und: Ist die Welt eigentlich fertig, oder dauert die Schöpfung immer noch an?Überall auf der Erde gibt es Geschichten über den Anfang der Welt. Sie erzählen zugleich auch etwas über die Kulturen, denen sie entstammen, und entfalten so eine Fülle von Weltwissen. Keiner vermag die vielen unterschiedlichen Vorstellungen als "richtig" und "falsch" zu beurteilen, und so gerät der Blick auf die Vielfalt auch zu einem Plädoyer für Toleranz und Respekt dem Anderen, dem Fremden, gegenüber. Dazu kommt, dass einige dieser Geschichten auf poetische Weise komplexe astrophysikalische Vorgänge abbilden, also gar nicht im Widerspruch zum naturwissenschaftlichen Weltbild stehen.Zwanzig Schöpfungsgeschichten werden auf der Bühne lebendig, von der biblischen Genesis bis zum Urknall, manche ausführlich, manche in wenigen Sätzen. Mit Papierobjekten und Seidenfahnen, mit Stein und Schere, Geige und Küchenrolle, mit Alltagsgegenständen und einfachen Materialien werden die Zuschauer auf eine Weltreise eingeladen – zu den Anfängen der Zeit.Hedwig Rost und Jörg Baesecke sind Spezialisten für die Stoffe der erzählten Überlieferung aus aller Welt. Vor aller Augen und mit einfachen Mitteln erschaffen sie immer wieder aufs Neue einen "Mikrokosmos des alltäglichen Wunders" (AZ München).

Augen-Blicke auf den Beginn der Zeit

von und mit "Die Kleinste Bühne der Welt": Hedwig Rost und Jörg Baesecke

