Wie Findus zu Petterson kam

Nach dem Buch des schwedischen Autors Sven Nordqvist

Es war einmal ein alter Mann namens Pettersson. Er war so allein, dass er sich am Morgen am liebsten die Decke über den Kopf gezogen hätte. Bis seine Nachbarin ihm ein kleines Kätzchen schenkte.

Figurenspielerin Ellen Heese erzählt mit viel Witz und Tiefgang die Geschichte von Pettersson und Findus, mit großartigen Figuren gebaut von Mechtild Nienhaber, in einem liebevoll gestalteten Bühnenbild des in Russland geborene Andrej Garin. Ein Muss für alle Fans von Pettersson und Findus!