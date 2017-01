Wie ich bin, was ich bin

Nach Episode 1 im Dezember 2016 geht der TrashClub nun in die zweite Runde. Wieder geht es um Identität, Geschlecht und Zugehörigkeit. Und die SpielerInnen nehmen sich alles, was bunt, unperfekt, unfertig, fetzenhaft und billig ist - oder nur so scheint. Von der Vergangenheit geht es dieses Mal ins Hier und Jetzt mit all seinen Tücken und Skurrilitäten. Ihr seid gespannt, wie es weitergeht? Oder ihr habt die erste Episode verpasst? Macht nix. Kommt einfach trotzdem.