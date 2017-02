Wie Luther nach Württemberg kam oder…

… wie wir evangelisch wurden“, Vortrag und Bilder von Pfarrer Dr. Wolfgang Schöllkopf, in Kooperation mit der VHS Korntal-Münchingen

Die Reformation ist untrennbar mit dem Namen Martin Luthers und seiner Wiederentdeckung der Freiheit des Glaubens verbunden. Sie ereignete sich in der großen Umbruchzeit des späten Mittelalters und beeinflusste den Weg in die Neuzeit. Dr. Wolfgang Schöllkopf, Pfarrer und landeskirchlicher Beauftragter für württembergische Kirchengeschichte, wird mit einem lebendigen Vortrag und Bildern erläutern, wie Luthers Gedanken hierher zu uns in den Süden kamen, wie wir evangelisch geworden sind und was für uns typisch evangelisch ist.