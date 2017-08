Rapper, Schauspieler, Poet, Dramatiker, und preisgekrönter Poetryslammer – all das ist George Watsky, der 1986 in San Francisco geboren wurde. Er hat fünf Rap-Alben veröffentlicht und seine intelligenten Musikvideos haben Millionen von Klicks erzielt. 2016 kam sein erstes Prosawerk “How to Ruin Everything” auf den Markt, was im August 2017 auf Deutsch unter dem Titel “Wie man es vermasselt” erschien. Komplett offen und mit Humor beschreibt Watsky sein Leben als junger Mann, Musiker, Freund und Sohn. Er erzählt von peinlichen Momenten, schwierigen Anfängen, Zurückweisungen und kleinen Triumphen. Am Do. 28.9. um 20:00 Uhr Vorstellungen im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen wird Watsky eine seiner wenigen Vorstellungen in Deutschland geben, wo er seine vielen künstlerischen Talente zeigen wird.

In englischer und deutscher Sprache