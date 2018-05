Nach frei bearbeiteten Motiven von Agatha Christie geht die Theater-AG des FSG Fellbach den Fragen um persönliche Verletzungen und Selbstjustiz nach.

Im Leben gibt es nun mal fiese Typen, denen man gerne die Meinung sagen will, denen man gerne ordentliche Prügel verpassen will – in Gedanken hat man es auch schon getan! Aber wie weit geht man in der Realität? Die eigenen Verletzungen und Aggressionen sind auf jeden Fall real …