Wie Partnerschaft, die Liebe, das Glück und innere Zufriedenheit gelingen können

Tragen wir nicht alle diesen tief in uns angelegten Wunsch nach einem zufriedenen Leben, einer glücklichen Partnerschaft, oder die Sehnsucht nach einem positiveren Umgang mit uns selbst in uns?

Die Liebe, das Glück und eine innere Zufriedenheit fängt eigentlich immer bei uns selber an. Wenn wir darauf warten, dass sich die Menschen um uns herum verändern, oder sich unsere Lebensumstände verbessern, kann es geschehen, dass wir sehr, sehr lange auf gewünschte Veränderungen warten müssen. Doch in dem Moment, wo ich in meinem Leben aktiv etwas verändere, kann auch ein neues Leben beginnen!!!

Dieser Vortrag gründet auf meinen Erfahrungen aus 20 Jahren Mediation, Konfliktberatung. Aber auch aus meiner Beratungsarbeit mit Paaren, Männern und Frauen und auch aus dem für mich wertvollen Bereich selbst gemachter Erfahrungen welche mein Leben an so vielen Stellen grundlegend verändert haben.Eine gute Partnerschaft, die Liebe, das Glück und die innere Zufriedenheit ist etwas das möglich ist!! Dies ist kein Versprechen! Es kann letztlich nur eine Aufforderung an mich selbst sein!