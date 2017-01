Stuttgart | A City for Her: Zu Drinks und bereicherndem Austausch treffen wir uns in der FOU FOU Cocktail- und Champagnerbar: Wie schwierig ist es sich in Stuttgart ein Netzwerk aufzubauen?

Nur registrierte For Hers können am Event teilnehmen:

- über Facebook

- über Meetup

- per email: stuttgart@acityforher.com