Wiedereinstieg in den Beruf – So kann es gelingen!

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg informiert am Dienstag, 23. Mai 2017, von 9:00 – 11:00 Uhr über die verschiedenen Möglichkeiten des beruflichen Wieder-Einstiegs. Denn ein gelungener Wiedereinstieg in das Arbeitsleben will gut vorbereitet sein!

Das Informationsbedürfnis zu Fragen der beruflichen Rückkehr und den damit verbundenen Unterstützungsmöglichkeiten ist oft sehr groß. Vieles muss überlegt, überprüft und organisiert werden, denn es ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Karin Lindenberger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, informiert in einem Vortrag über den aktuellen Arbeitsmarkt in der Region, zeigt verschiedene Arbeitszeitmodelle auf und gibt Tipps rund um die Bewerbung. Zudem werden die verschiedenen Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur vorgestellt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.