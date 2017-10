Wieland Backes erzählt “Legende Nachtcafé”

Er ist selbst schon ein Stück Fernsehgeschichte: Als Wieland Backes am 12. Dezember 2014 sein letztes Nachtcafé moderierte, erreichte seine Talkshow im Südwestfernsehen zum krönenden Abschluss die höchste Einschaltquote aller Zeiten, einen Markanteil von 19,6 %. Kein anderer Moderator hat eine Talkshow so lange erfolgreich präsentiert wie er. Jetzt, nach fast 28 Jahren, nach 706 Sendungen mit rund 5000 Gästen zieht Wieland Backes Bilanz. Er erzählt von seiner ungewöhnlichen Karriere, verrät, warum er statt Fernsehmoderator beinahe Chemielehrer geworden wäre und dass am Anfang kaum jemand an den Erfolg des Nachtcafés glauben wollte.

Zum Abschied vom Nachtcafé hat er ein neues Zitatebuch veröffentlicht, in dem die legendären Schlusszitate und Aphorismen aus rund 400 Sendungen gesammelt sind.