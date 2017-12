„Ja, das sind halt Wiener G’schichten…“, so sang einst schon Hans Moser.

Und weil in der Europametropole Musik gewissermaßen seit Beginn an in der Luft liegt, gibt es zahlreiche musikalische Geschichten bekannter Komponisten wie Franz Lehár, Johann Strauss, Leo Fall oder Joseph Hellmersberger zu „erzählen“. Von letzterem ist die gleichnamige Ouvertüre „Wiener G’schichten“ zu hören. Erfahren Sie außerdem was Lehárs „Lustige Witwe“ zu berichten hat und freuen Sie sich auf Strauss-Klassiker wie den „Kaiserwalzer“ oder das berühmte Duett aus „Wiener Blut“. Aber auch selten gehörte Perlen gibt es bei der Donau Philharmonie Wien wie gewohnt zu entdecken – sogar buchstäblich die der Cleopatra, aber auch die „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé oder das Tango-Duett „Schön ist die Welt“ von Franz Lehár. Beschwingter kann das neue Jahr nicht beginnen!