Wiener Kaffeeehaus

Am 5.11.2017 ab 11Uhr im Möbelhaus "Ennder Wohnideen" Maybachstr. 7 in 74211 Leingartenbietet Ihnen der Kulturmarkt Leingarten ein Programm mit musikalischen Geschichten durchJimmy Schlager&Chris Heller aus Österreich, Lesung durch Gunter Haug aus seinem neuesten Buch "Ohne Worte",eine wundervolle Kunstausstellung mit Werken von Bärbel Flohr und Kaffee, Sachertorte mit Sahneund Weinen aus dem March Weinviertel in Österreich.