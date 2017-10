Wiener Klassik Konzerte 2017/2018

Johannes BrahmsKlavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15Brahms spürte, wie er selbst zugab, bei dem Gedanken eine Sinfonie zu komponieren, den "Riesen Beethoven hinter sich marschieren". Sein erster Versuch, der großartiges sinfonisches Material zeigte, schenkte uns ein Konzert von nie gehörter Symbiose von Klavier und dem sinfonisch auftrumpfenden Orchester. Berühmt wurde sofort der 2. Satz, als ausdrucksreiches Stimmungsbild angelegt, gefolgt von einem schwungvollen Finale.

Ekaterina Litvintseva | Klavier Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 ("Pastorale")Beethoven war ein kompromissloser Verfechter der "absoluten Musik". In seiner beim Publikum hochgelobten 6. Sinfonie, der "Pastorale", wurde er zum ersten Mal seiner Maxime untreu. Mit seinen Satzüberschriften leitet er den Hörer in die Landpartie, an die lauschige Stelle.