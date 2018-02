Wiener Klassik Konzerte 2017/2018

Mendelssohns Streben ist das Verdeutlichen eines momentanen romantischen Erlebnisses. Seine Ouvertüren haben Namen, die den Hörer leiten und lenken.

Seine Hebriden sind das beste Beispiel. Das Märchen von der schönen Melusine ist ein traumhaft schönes Stück illustrierender Musik. Hier zeigt Mendelssohn seine Erfahrung mit den Mitteln eines romantischen Orchesters.Beethovens Violinkonzert ist bei fast allen Musikern ein nie zu bezwingender Berg. Es bietet nicht die Virtuosität eines Paganini, Lalo oder Tschaikowsky. Von den gefürchteten gebrochenen Oktaven des Anfangs an sind die Läufe von einer absoluten und auch vom musikalischen Laien durchaus zu beurteilenden Klarheit. Musikalische Fehler sind wie Regelverstöße. Die Intonation muss makellos sein. Ein hervorragendes Instrument ist Grundvoraussetzung. Dieses Konzert ist nichts für Angsthasen.Bewahren der Tradition und Wegbereitung des Neuen ist Regers Devise, hier in einer Reminiszenz an Mozarts A-Dur-Klaviersonate. Die Fuge gilt seit jeher als Zeichen hoher Kunst.

Felix Mendelssohn: Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine

Ludwig van Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61

Max Reger: Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132

Thomas Reif - Violine

Preisträger des Internationalen Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum, Salzburg