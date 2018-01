Am Samstag, den 10. März 2018 findet von 10:00 – 12:00 Uhr der beliebte Wieslocher Kinderkleider und Spielwarenmarkt im Veranstaltungssaal der Dreifaltigkeitskirche, Kurpfalzstraße 20 in Wiesloch statt. Der Kinderkleidermarkt bietet Familien mit Kindern eine günstige Verkaufsmöglichkeit in Kommission und gleichzeitig eine gute Einkaufsmöglichkeit