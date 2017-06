× Erweitern Wild Tales

Ein Geheimtipp und unglaublich amüsant: Der Episodenfilm “Wild Tales – Jeder dreht mal durch” ist der erfolgreichste argentinische Film aller Zeiten! Kein Wunder, denn im Mittelpunkt steht vor allem eins: die Wut. Es werden sechs kurze Geschichten erzählt, in denen die Hauptfigur allen Grund hat, um an die Decke zu gehen. Die Welt ist ungerecht, korrupt und deprimierend. Ein scheinbar harmloser Moment kann das Fass zum Überlaufen bringen. Manche bleiben ruhig. Andere explodieren. „Wild Tales“ ist ein Film über Menschen, die explodieren. Eine rabenschwarze Komödie über ganz normale Leute, die durchdrehen. Sechs thematisch zusammenhängende Episoden feiern die befreiende Lust daran, seiner aufgestauten Wut mal so richtig freien Lauf zu lassen.

In der ersten Episode bemerken zwei Flugpassagiere, dass sie dieselbe Person kennen. Weitere Fluggäste stellen ebenfalls fest, dass sie die besagte Person kennen. Dann fällt eines auf: alle haben dieser Person Sorgen bereitet. Das Unvermeidliche geschieht…

Danach erkennt eine Kellnerin im Restaurant einen Mann wieder, der ihre Familie einst in den Ruin trieb. Jetzt muss sie sich entscheiden, ob sie ihre Chance der Rache nutzen will.

In der dritten Episode möchte ein Mann nur schnell nach Hause. Auf einer einsamen Landstraße wird er von einem Ortsansässigen am Überholen gehindert. Einige unschöne Worte und eine Autopanne später treffen sich die beiden Autofahrer wieder, um ihr Problem endgültig zu regeln.

Des weiteren rechnet ein Sprengmeister mit dem korrupten System des staatlichen Abschleppunternehmens ab, danach geht es um einen Familienvater, dessen Sohn während einer alkoholisierten Autofahrt eine Frau überfahren hat. Die Familie will das Geschehen vertuschen, doch da steht schon der Staatsanwalt vor der Tür.

In der letzten Geschichte, dem absoluten Highlight, möchte eine Braut eigentlich den schönsten Tag in ihrem Leben feiern, bemerkt jedoch, dass eine anwesende Dame ihrem Zukünftigen nicht ganz unbekannt ist. Es entwickelt sich eine Hochzeitsfeier, die in die Kinogeschichte eingehen wird!