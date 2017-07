Don't ask, just come and turn up with me!! Der Abend an dem sich alle zusammenspannen um eine geballte Ladung an Club-Sound und Entertainment im La Boom genießen dürfen!

Unter dem Motto »Wild Thoughts« spannen alle Partyreihen des La Boom für eine unvergessliche Nacht zusammen. Der gemeinsame Abend bringt musikalisch alles unter einen Hut und begeistert alle Clubber der Stadt. Alle unsere wilden Gedanken dürfen in dieser Nacht ausgesprochen, ausgetanzt und ausgetrunken werden.

Wild Thoughts Specials:

»Wild Ride« unter allen Zusagen verlosen wir einen Hoverboard

»Wild Dress« wir prämieren das schönste Kleid/Outfit mit einem 50€ Getränkegutschein

»Wild Hour« Pay 1 get 2 auf Longdrinks von 12-1 Uhr

»Wild Entree« Freier Eintritt bis 0 Uhr für Damen mit Facebook-Zusage

»Wild Boys« Alle Männer die mit 2 Freundinnen kommen bekommen 10€ Freiverzehr

»Wild Friends« Eine Party ist erst perfekt mit der richtigen Clique! Alle 5er Gruppen bekommen eine Flasche XXX Wodka von uns spendiert!