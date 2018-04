Der Abend an dem alles zusammentrifft was das Party-Herz begehrt! Hier kollidiert eine geballte Ladung an Club-Sounds und Entertainment die uns diese Nacht so schnell nicht vergessen lässt.Unter dem Motto «Wild Thoughts» vereinen wir all unsere Events. Jeder Style ist willkommen, jede Musikrichtung erwünscht und jeder Gedanke erlaubt! Hier werden einfach all Eure Gelüste befriedigt!!!Also kommt vorbei, sprecht Eure schmutzigen Gedanken aus, tanzt wie wild auf der Tanzfläche und kühlt Euch bei einem coolen Drink an der Bar wieder ab!

Nightspecials:„Wild Dress“ - Der am besten gekleidete Mann und die Lady im heißesten Kleid bekommen einen 50€ Getränkegutschein

„Wild Entree“ – bis 23 Uhr hast Du die Wahl:

► Zahle 10€ Eintritt und bekomme einen 20€ Getränkegutschein► Zahle 15€ Eintritt und bekomme einen 30€ Getränkegutschein► Keine der Aktionen gewünscht? Dann zahle ganz normal den Eintritt von: 8,-€

„Wild Friends“ - eine Party ist erst so richtig perfekt, wenn man mit der Crew unterwegs ist! Ladies Clique auf 5 Ladies bis 24 UHR freier Eintritt! Man’s Clique aus 5 Männern – 1Fl. Wodka bis 24 Uhr.

Drinkspecials:❌ 1Fl. Wodka Absolut 1l + 1l Softdrink - 70€❌ Bacardi Cola - 4€❌ Gin Tonic - 5€

Dresscode for the Ladies:Show us your favorite High heelsDresscode for the Gentlemen:Dress to impress im stilvollen look