Erlebt am Samstag den 12.08. eine der wildesten Sommernächte Stuttgarts. Die WILD FOR THE NIGHT im proTON mit FADE und JAY-OUT live auf der Bühne. Egal ob East-Coast oder West-Coast, an diesem Abend steht Black- Music im Mittelpunkt. DJ PLEASURE T sowie DJ D-LANE werden hierzu die passenden Beats liefern. Zudem wirdSpe cial Guest DJ WHIZ die Soundanlage mit brachialenHip-Hop Beats bespielen. Wer in sich eine schwarze Seele trägt, sollte sich den Abend auf keinen Fall entgehen lassen.

Line Up:

FADED, JAY-OUT Music by DJ PLEASURE T Supported by DJ D- LANE

Special Guest DJ WHIZ

Öffnungszeiten:

23:00 – 06:00 Uhr

Specials:

Drink specials all night long