Von der übersteigerten Liebe eines Menschen zu einem Tier zu erzählen und dabei weder ins Pathetische noch ins unfreiwillig Komische abzudriften, ist eine Herausforderung. „Wild“ gelingt dies mit Bravour, vor allem dank der phänomenalen wie furchtlosen Schauspielerin Lilith Stangenberg.

Ania ist eine recht blasse Erscheinung. Ihren Job erledigt sie mit Gleichmut, auf der Betriebsfeier sitzt sie allein am Tisch. Ein Kollege macht ihr zwar Avancen, doch ohne Erfolg. Ania hat sich perfekt eingerichtet in ihrem gewollt ereignislosen Dasein. Sie erwacht daraus erst, als eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit, am Rande eines Waldstücks plötzlich ein Wolf vor ihr steht. Ania ist völlig gebannt und fasziniert von dem wilden Tier. Schon bald wächst sich ihre Faszination in Besessenheit aus. Wortlos bereitet Ania die Jagd auf den Wolf vor, wortlos schafft sie später das betäubte Tier in ihre Wohnung. Hier die Kreatur, auf ungewohnt engem Raum eingesperrt, bald rastlos auf- und ablaufend, sich mit aller Kraft gegen die Zimmerwände werfend, um der Gefangenschaft zu entkommen. Dort die Liebende, die sich selbst mehr und mehr dem Tier angleicht.