Die Natur bittet in all ihrer Vielfalt zu Tisch! Viele Wildkräuter sind wahre Delikatessen! Doch welche schmecken mild, welche bitter? Wie können sie in der Küche verwendet werden? Um diese Köstlichkeiten der Natur kennenzulernen und viele wissenswerte Besonderheiten zu erfahren bietet sich dieser Kurs »Delikatessen am Waldesrand« vom Waldnetzwerk an.

Zum Abschluss der Führung gibt es einige Leckereien zum Probieren. Eine Anmeldung ist bis zum 8. August auf der Internetseite möglich.