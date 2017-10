Wilhelm König: "uff ama Schdoe beene ghoggad". Klassiker auf Schwäbisch – von Walther von der Vogelweide bis Rainer Maria Rilke

Der Gedanke, die Klassiker in den Dialekt zu übersetzen (besser: zu übertragen), entstand in der Mund­­artszene schon in den frühen siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Das hängt mit der (Neu-)Entdeckung der Mundart als Literatursprache zusammen. Dabei ging es nicht nur um den Beweis, sondern auch um den Spaß und um die selbstauferlegte Verpflichtung zur Entwicklung der eigenen Mundart. Am Anfang der „Opfer“ standen u.a. die Kinderbücher „Max und Moritz“, „Struwwelpeter“ und „Asterix“. Man versuchte sich aber auch an den Dichtern des Minnesangs, Walther von der Vogelweide oder Wolfram von Eschenbach. Auch die neuere deutsche Lyrik erweckte das Interesse.

Bei einem schwäbischen Brezel-Frühstück liest und erläutert Wilhelm König seine Gedichtübertragungen ins Schwäbische.