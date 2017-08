24. Wilhelma-Tag

× Erweitern Kinderschminken in der Wlhelma

Den jährlichen Wilhelma-Tag gibt es 2017 schon zum 24. Mal. Dabei gibt es wieder seltene Einblicke hinter die Kulissen des Zoologisch-Botanischen Gartens. Beim traditionellen Pflanzenverkauf gibt es überzählige Wilhelma-Gewächse zu erwerben. Beim Kinderschminken verwandeln sich kleine Wilhelma-Besucher in Tiger, Leopard und Co. und beim Tierpfleger-Eignungstest kann jeder sein Können unter Beweis stellen. Außerdem werden der Betriebshof und die Gärtnerei für die Besucher geöffnet. Auch die Tierärzte gewähren einen Blick in ihre Behandlungsräume und berichten über ihre Arbeit. Die Tierpfleger und Gärtner zeigen die Besonderheiten ihrer Schützlinge und stehen für Fragen zur Verfügung: »Wie viel Kilo wiegt ein Elefant?«, »Wo wird das Futter der Wilhelma-Tiere aufbewahrt und zubereitet?« oder »Wie bringe ich einen Zitronenbaum über den Winter?«