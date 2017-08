× Erweitern Will Vinson Quartet

Der ursprünglich aus London stammende Altsaxophonist und Komponist Will Vinson lebt seit 1999 in New York. Er ist Mitglied einer Reihe führender Ensembles, darunter das Quartett des Pianisten Gonzalo Rubalcaba, Ari Hoenigs "Punk Bop" und "Nonet", Miguel Zenons "Identities Orchestra" und natürlich in seinen eigenen Formationen - unter anderem mit Lage Lund, Jeff Ballard, Aaron Parks, Kurt Rosenwinkel, Shai Maestro und Mike Moreno. Will Vinsons Saxophonspiel ist geprägt von unglaublicher Kraft und dramatischer Empfindlichkeit. Beeinflusst von Saxophonisten von Cannonball Adderley bis Chris Potter bringt er dennoch seinen eigenen einzigartigen Ansatz in jeden seiner Auftritte. In seinen Kompositionen wie auch im Zusammenspiel mit seinen Kollegen verbindet einen großen Respekt für die jahrzehntealte Jazz-Tradition mit dem Erkunden des rhythmischen, harmonischen und melodischen Reichtums zeitgenössischer Formen. Sechs Alben hat er als Leader / Komponist veröffentlicht. Sein musikalisches Wirken beschränkt sich aber nicht auf den Jazz, so ist er unter anderem ein Mitglied von Rufus Wainwrights Band und hat auch mit Sufjan Stevens, Sean Lennon, Martha Wainwright, Beth Orton und Harper Simon gearbeitet.