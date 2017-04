Wille and the Bandits (UK)

BBC Radio 1 platzierte sie an Nr. 6 der 10 angesagtesten Acts des diesjährigen Glastonbury Festivals, der Daily Telegraph betitelt sie als „one of the best live acts of the country” und die BBC schreibt „Great band, great dynamics, never know what to expect next”. Die Rede ist von Wille and the Bandits, einer britischen Band bestehend aus Wille Edwards (slide guitar), Matthew Brooks (bass) und Andrew Naumann (drums & percussion). Mit ihrer Musik vereinen sie gekonnt Rock, Blues, Reggae, Latin und Folk Elemente und haben damit bereits Bandgrößen wie Deep Purple, Joe Bonamassa, The John Butler Trio und Status Quo überzeugen.

Mit ihren explosiven Liveshows haben sich Wille and the Bandits innerhalb Europas eine loyale Fanbase erspielt. Dabei überzeugen sie vor allem durch ihre Vielseitigkeit: ob auf der Straße oder in ausverkauften Clubs, die Band hat die Songs und das musikalische Können, um jedes Publikum in ihren Bann zu ziehen und die Zuhörer mit der Lust auf Mehr zur Rückkehr zu bewegen. Pro Jahr bringt es das Trio auf 250 Shows weltweit. Gegründet wurde die Band vom gebürtigen Australier und Wahl-Briten Wille Edwards.

Mit Auftritten bei dem Glastonbury Festival, dem Fusion Festival, der Isle of Wight und den Olympischen Spielen haben Wille and the Bandits bewiesen, dass sie sich nicht zu verstecken brauchen und es auch als Band ohne Plattenvertrag mit den Größen des Rockgeschäfts aufnehmen können. Oft verglichen mit den frühen Led Zeppelin, Santana oder Pink Floyd heben die drei Briten Roots Rock auf ein neues Level. Ihre aktuelle Single erreichte Platz 2 der UK Blues Charts – nur mit Downloads! Zur Veröffentlichung ihres aktuellen Albums „Grow“ wird die Band aus Großbritannien auch dieses Jahr wieder ihre Livequalitäten in Deutschland unter Beweis stellen.

Stimmen zur Band:

Love the soul in the music - Bob Harris, BBC Radio 2

The new Seasick Steve - The Kaiser Chiefs

Mind blowing - Deep Purple

One of the best live acts in the country - The Daily Telegraph

Wille is a superb slide player, I love what these guys are doing - Joe Bonamassa