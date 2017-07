Willkommen bei den Hartmanns

Deutschland 2016 - 116 Minuten / FSK ab 12 Jahren

Regie: Simon Verhoeven

Darsteller: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elyas M´Barek, Florian David Fitz u. a.

Die Flüchtlingswelle hält Deutschland in Atem. Auch Familie Hartmann möchte in dieser Zeit etwas Gutes tun. Angelika (Senta Berger) möchte den Flüchtling Diallo (Eric Kabongo) in ihrem Haus aufnehmen und ihm den Weg in seine neue Heimat erleichtern – eine Entscheidung, die ihr Mann (Heiner Lauterbach) mit Skepsis beäugt. Bei der Ankunft des neuen Gasts kommt es zu allerhand Missverständnissen, Turbulenzen, Problemen und Wirrungen, ganz so wie sich Angelikas Mann das bereits im Vorfeld gedacht hatte. Im ganzen Trubel muss die Familie nun darum kämpfen, ihre eigene Stabilität und Zuversicht abzusichern sowie den Hausfrieden nicht schiefhängen zu lassen. Eine Aufgabe, der auch ihr Umfeld und das ganze Land gegenüber steht.