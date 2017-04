Willkommen im Sudhaus Waldbiergarten!

Liebe Gäste,

nach den ersten sonnigen Tagen des Frühjahres können wir es wieder kaum erwarten, unseren wunderschönen Waldbiergarten für Sie zu eröffnen. Den ganzen Sommer hinweg bieten wir Ihnen eine Vielfalt von großartigen Veranstaltungen, die Ihnen die Sommerabende verschönern werden. Internationale Stars und lokale Künstler sind auch in diesem Jahr auf unserer Waldbühne zu Gast. Besuchen Sie unsere legendären Lagerfeuerabende, bei denen Sie kostenlos einem abwechslungsreichen und handverlesenen musikalischem Programm lauschen können. Wir haben für Ihre Kinder einen eigenen Bereich zum Spielen und Wohlfühlen und laden auch dieses Jahr die Kleinen wieder zum Baumklettern und zu einem Konzert mit der BamBamBand ein.Ein Blick in unser Programmheft oder auf unsere Webseite lohnt sich also immer.

Der Sommer wird lecker

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen. Mit unserer abwechslungsreichen Speisekarte und unseren wechselnden Wochenangeboten erwarten wir mit Freude Ihren Besuch. Vielfältige Gerichte von unserem Holzgrill, knackige Salate und vieles mehr bieten wir für jeden Geschmack. Genießen Sie dazu ein kühles Getränk inmitten der Natur und freuen Sie sich mit uns auf einen leckeren und entspannten Sommer.

Mit NAKED HAZELBEARD starten wir (ausnahmsweise an einem Mittwoch) hochkarätig in die Lagerfeuerabend-Saison. Durch ihre vielen Konzerte hat sich diese Band auch schon deutschlandweit einen Namen gemacht und wird von der Presse hochgelobt. Stilistisch angelehnt an Johnny Cash, Everlast und Zakk Wylde ergibt sich durch die rauchige, Whiskey getränkte Stimme ein ganz eigener, charakteristischer Sound, der alle Akustikherzen höher schlagen lässt.Wir freuen uns sehr, dass wir schon zu unserer Eröffnung einen so großartigen musikalischen Leckerbissen anbieten können.www.nakedhazelbeard.com

Unser Biergarten ist in diesem Jahr bei gutem Wetter täglich ab 16:00 Uhr (Küche ab 17:00 Uhr) geöffnet.