Willst du Normal sein oder glücklich? - Wie die deinem Leben eine neue Richtung gibst...

Referent: Diplom-Psychologe Robert Betz

Seit unserer Kindheit werden wir erzogen zum „Normalmenschen“, der zuerst fragt, was die Anderen - der Nachbar, der Partner, die Eltern u.a. denken – und sich dann entscheidet, diesen auf ihrem Weg zu folgen in die Langeweile, die Krisen und Sackgassen des Lebens. Wir hören auf die beliebige Meinung der blinden Masse und werden bereits früh vom Löwen zum Lamm domestiziert. Diese Erziehung zur Anpassung ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Aber das Leiden, die Erstarrung, der Ärger, die Krankheiten und die Ängste sind so weit verbreitet, dass sie uns als völlig normal erscheinen. In diesen Jahren findet der Niedergang eines langen Zeitalters der Unbewusstheit statt, indem der Mensch nicht mehr der Stimme seines Herzens, sondern dem Ruf seines Verstandes gefolgt ist. Jetzt wacht der Löwe im Menschen wieder auf und er lernt, dem Ruf seines Herzens zu folgen, aufrecht zu gehen und der Liebe zu sich selbst und zum Leben wieder den zentralen Platz einzuräumen, der ihm gebührt. Lebensglück, Freude, Begeisterung, Erfüllung, Gesundheit und inneren Frieden erlangt nur der Mensch, der den Mut hat, seinen ganz eigenen Weg zu gehen, ganz gleich, was die anderen über ihn sagen oder denken.

Zu Robert Betz: Der Diplom-Psychologe Robert Betz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Lebenslehrer, Top-Speaker und Seminarleiter im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr gibt er zahlreiche Seminare und hält rund 90 Vorträge auf Kongressen, vor Organisationen und in Unternehmen. Das zentrale Thema und Anliegen von Robert Betz ist es, die Menschen daran zu erinnern, dass sie von Natur aus göttliche Wesen voller Liebe sind und sie zu unterstützen, Frieden, Freiheit, Freude und Gesundheit, kurzum ganzheitliches Lebensglück, zu erschaffen und aus ihren ‚alten Schuhen' auszusteigen.Siehe auch: www.robert-betz.com