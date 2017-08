Wimmelbücher für Klein und Groß

Wimmelbücher stecken voller abenteuerlicher, fantastischer und lustiger Bilderwelten für Klein und Groß, für Jung und Alt. Sie begeistern durch ihren Detailreichtum und die überbordende Fülle an Alltagsszenen auf nur einer Seite. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, sei es im Zoo, in der Stadt, auf dem Land oder bei der Polizei. So schaffen Wimmelbücher vielfältige Anregungen für Eltern und Kinder ins Gespräch zu kommen und auf spielerische Art den Wortschatz zu erweitern.

In den Räumen der Stadtbücherei wird eine Wanderausstellung der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Tübingen gezeigt, die mehr als 40 Wimmelbücher umfasst. Auf die Besucher wartet ein unterhaltsamer Überblick über die Welt der Wimmelbücher mit Arbeiten von Rotraut Susanne Berner, Martin Handford, Janosch, Ali Mitgutsch, Sven Nordqvist, Alexander Steffensmeier und vielen anderen Künstlern.

Interessierte können die Ausstellung vom 12. September bis zum 5. Oktober 2017 zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei besuchen.