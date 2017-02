× Erweitern Wincent Weiss

Seine warme Stimme dürfte vielen schon im letzten Jahr nicht aus dem Kopf gegangen sein. Als Featuring Artist und Stimme des Elif-Songs „Unter meiner Haut“ in der Version des DJ-/Produzentenduos „Gestört aber Geil“ macht der in Norddeutschland geborene und in München lebende WINCENT WEISS: erstmals auf sich aufmerksam. Der Song erreichte über zehn Millionen Klicks auf YouTube, mehr als zwei Millionen Plays auf Soundcloud, über 17 Millionen Spotify-Hits, Top 3 der iTunes-Charts und war mehrere Wochen in den Top-10 der deutschen Single-Charts notiert! Als ersten Vorboten auf sein diesen Sommer erscheinendes Debutalbum veröffentlichte der Anfang 20jährige den ersten eigenen Song „Regenbogen“. Auch der hat auf YouTube schon lange die zwei Millionen Marke geknackt, und im Radio und Streaming den Weg bereitet für das, was jetzt kommt.