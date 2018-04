× Erweitern Foto: Delta Konzerte Wincent Weiss

Millionenfach gehört, gestreamt, geklickt, geteilt und geliebt: Wincent Weiss ist DER Shootingstar der deutschen Musikszene! Mit seiner 2016er Single „Musik sein“ hat der 24-Jährige viel mehr als nur eine künstlerische Duftnote gesetzt. Die musikalische Hymne auf Liebe und Freundschaft avancierte zu einem der erfolgreichsten Hits des Jahres. Auch das 2017 veröffentlichte Debutalbum „Irgendwas gegen die Stille“ schlug mächtig ein. In seinen Songs erzählt Weiss Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen und trifft so genau den Nerv des Publikums: Es sind Songs, die man mühelos mit besonderen Momenten verbinden kann, die das Potential haben, zum Soundtrack des eigenen Lebens zu werden. Live erleben kann man Wincent Weiss und Band am 31. Mai im Palastzelt auf dem Maimarktgelände.

Foto: Delta Konzerte.