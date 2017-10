Windsor live - Downstairs 2017

Im November lädt WINDSOR wieder einmal zur Live-Rock-Party in den Schlosskeller. Bereits seit vielen Jahren ist der historische Marbacher Untergrund praktisch das Wohnzimmer der Band. In einer technisch aufwändigen Show erleben die Zuhörer und Fans anspruchsvollen, handgemachten Live-Rock gepaart mit einer fulminanten Lightshow. Die besten Songs aus den letzten Jahrzehnten in einem mitreißenden Querschnitt von Hard-Rock bis E-Pop. WINDSOR steht seit vielen Jahren für ehrliche und handgemachte Live-Events mit dem Prädikat „Qualität aus der Region“. Die Musiker von Windsor: Oliver Wolf (Gitarre, Gesang, Bass, Schlagzeug) und Raimund Schleicher (Keyboard, Gesang).