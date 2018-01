Wine & Beats

Die Kopfhörer-Party für Jung und Alt. Unter diesem Motto legen unsere beiden DJs exklusiv für Sie auf DREI Kanälen Musik auf. So ist für jeden die passende Musik dabei. Der Spaßfaktor ist garantiert.

Für Getränke und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Reaktionen der Besucher auf Facebook:

- Best Party ever! So chillig und so viele strahlende Gesichter! Alle hatten Spaß. Danke 👏👏👏👍

- Dem kann ich mich nur anschließen