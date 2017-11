Wine Tasting

Seminar in deutscher Sprache mit Ursula Linssen, Winzerin, Kiel. Ob Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder der uramerikanische Zinfandel, mit diesen Rebsorten verbinden wir heute den Ruhm kalifornischer Weine. Dabei hatte es der amerikanische Weinbau in seinen Anfängen nicht leicht. Die Prohibition erstickte den gerade erst im Entstehen begriffenen Wirtschaftszweig im Keim und es dauerte bis in die 1970er Jahre, bis aus dem verträumten Napa Valley eine aufstrebende Weinregion werden konnte. In diesem Weinseminar bekommen Sie einen Überblick über die Besonderheiten der Produktion kalifornischer Weine. Sie erlernen das Einmaleins des Wein-Grundwissens und bekommen einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der „winemaker“ Kaliforniens.

Ursula Linssen ist ausgebildete Winzerin und Ingenieurin für Weinbau und Önologie. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Weinkontrolleurin für das Land Schleswig-Holstein.