Winfried Kretschmann kommt nach Nürtingen

Unter der grün geführten Landesregierung und mit Winfried Kretschmann an der Spitze ist Baden-Württemberg ökologischer, sozialer und moderner geworden. Wir Grünen haben Mut zur Veränderung bewiesen. Mit diesem Mut möchten wir Grünen auch im Bund punkten. Wie wir Deutschland modernisieren möchten und für was Grün steht, erklären Winfried Kretschmann und der Bundestagsabgeordnete und -kandidat Matthias Gastel in Nürtingen.