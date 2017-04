Winfried Wagner - Humor auf Schwäbisch

Winfried Wagner, der beliebte Humorist, Schriftsteller und Bühnenkünstler, lebt in Dettingen. Er hat sich durch seine Theaterstücke, Mundarthörspiele und Hörfunkse-rien, Drehbücher für Fernsehshows und Fernsehspiele, sowie seine zahlreichen Bühnen-, Radio- und Fernsehauftritte, Schauspieler in Fernsehfilmen und -serien und nicht zuletzt durch seine schwäbischen Mundartbestseller in unserem Lande einen Namen gemacht.

Bekannt wurde er z. B. durch seine samstäglichen Hörfunkauftritte im SDR 1, als Eugen Emberle mit den Briefen: „Mai lieaber Fraind“.

Mit dem sehr erfolgreichen Bühnenprogramm „Humor auf schwäbisch“, bei dem sich kein Abend komplett wiederholt, spricht der Bühnenentertainer Alt und Jung gleichermaßen an. Er zählt inzwischen zu den beliebtesten und gefragtesten schwäbischen Vortragskünstlern und wird von seinem Publikum und den Kritikern gleichermaßen gefeiert.

In der Fernsehserie „Laible und Frisch“ verkörpert er in einer Glanzrolle den Bäckermeister Laible. Die Serie wurde mehrmals wiederholt. Ein Erfolg waren auch die Komödien dazu, in „Gut geklaut ist halb gebacken“ spielte Winfried Wagner selber 53 Vorstellungen in der Komödie im Marquardt in Stuttgart mit. Dieses Stück wurde zudem als Hörspiel des Südwestrundfunks aufgezeichnet und am 26.11.2016 um 21.05 Uhr im SWR4 gesendet.

Inzwischen wurde auch der Kinofilm „Do gohd dr Doig“ gedreht, der ab Dezember 2017 zu sehen sein wird.