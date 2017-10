Vom Kaiserwalzer bis zu den Perlen der Cleopatra

„Ja, das sind halt Wiener G’schichten…“, so sang einst augenzwinkernd Hans Moser. Und weil in der Europametropole Musik gewissermaßen seit Beginn an in der Luft liegt, gibt es zahlreiche musikalische Geschichten bekannter Komponisten wie Franz Lehár, Johann Strauss, Leo Fall, Franz von Suppé oder Joseph Hellmersberger zu „erzählen“. Als „Rezitatoren“ schlagen dieses Mal die in Hohenlohe sehr beliebte Sopranistin Heidi Manser und der charmante Bariton Marco di Sapia die musikalischen Lesebücher auf. Und wenn sich die lockeren Moderationen von Stardirigent Manfred Müssauer dazwischen schieben und das viel gerühmte Orchester leidenschaftlich aufspielt, steht einem episodenreichen Geschichtennachmittag nichts mehr im Wege.

Die Titel gebende Ouvertüre „Wiener G’schichten“ von Joseph Hellmesberger darf dabei auf keinen Fall fehlen. Man erfährt außerdem was Lehárs „Lustige Witwe“ zu berichten hat und auf Johann Strauss-Klassiker wie den „Kaiserwalzer“ oder das berühmte Duett aus „Wiener Blut“ darf sich gefreut werden. Aber auch selten gehörte Perlen gibt es bei der Donau Philharmonie Wien wie gewohnt zu entdecken – sogar buchstäblich die der Cleopatra. Lieder aus der zweiaktigen Operette „Die Perlen der Cleopatra“ von Oscar Straus sind so gut wie nicht mehr in den Konzertsälen zu hören. Das Werk wurde 1923 u.a. mit Richard Tauber in der Hauptrolle in Wien uraufgeführt. Ein zauberhaftes Duett daraus erwartet die Zuhörer in Öhringen.

Die „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé oder das Tango-Duett „Schön ist die Welt“ von Franz Lehár versprechen zudem nicht alltäglichen Hörgenuss.

Karten für das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe eignen sich besonders als Weihnachtsgeschenk. Da die Tickets im letzten Jahr bereits vor Weihnachten vergriffen waren, empfiehlt sich eine rasche Buchung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kultura Öhringen statt. Der Vorverkauf hat bereits Anfang Oktober begonnen.