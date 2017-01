× Erweitern Tilman Lichdi

Hans Zenders komponierte „Winterreise“-Interpretation mit Tilman Lichdi in der Stadtkirche

„Es gibt heute viele junge Leute, die in ihrem Leben noch nie Schubert gehört haben. Aber ich kriege schon Reaktionen wie: ‚Ja, in Ihrer Version habe ich zum ersten Mal eine Brücke zur klassischen Musik bekommen.’ Und ich freue mich natürlich, dass unsere große Tradition, wenn auch in veränderter Form, doch an die Jungen weitergeht“, erläutert der Dirigent und Komponist Hans Zender die Wirkung seiner 1993 uraufgeführten „Winterreise – Eine komponierte Interpretation“. Zender tastet den Gesangspart kaum an, erweitert jedoch den Klavierpart zum Instrumentalkonzert. Am Sonntag, 5. März um 20 Uhr erklingt es als Sonderkonzert in der Stadtkirche Bad Cannstatt, gesungen von dem international gefragten Tenor Tilman Lichdi, zusammen mit der Jungen Orchester Akademie der Region Franken unter der Leitung von Michael Böttcher. Um 19.15 Uhr hält die Musikwissenschaftlerin Ellen Freyberg eine Einführung.

„Auf Konzertreisen, wo man in den Mittagspausen so herumsitzt, fing ich dann an, einige Stücke zu instrumentieren. Und weil die Ansätze jeweils so verschiedenartig waren, kam die Idee, die vielen Interpretationsmöglichkeiten in dem gesamten Zyklus in eine Reihe zu bringen. Manche Lieder sind ganz nah am Text, manche haben Ausblühungen, haben Zwischentakte, sogar verfremdende Episoden, entwickeln sich in eine ganz andere Richtung als bei Schubert. Also es geht von der Interpretation über zur Rekomposition“, sagte Hans Zender einmal in einem Interview.

Der Literaturwissenschaftler Rolf Breuer sieht die Funktion von Zenders Arrangement vor allem darin, die Gefahr zu bannen, dass Schuberts Gipfelwerk in der heutigen Rezeption zur Selbstverständlichkeit verkommt:„ Und hier kann ich Zenders „Winterreise“ nur das höchste Lob aussprechen, dass es ihr nämlich gelingt, dass wir Schuberts so vertrauten Liederzyklus neu hören, den Schock ihrer expressiven Kraft wieder erfahren, jenen Schock, den die ersten Zuhörer, Schuberts Freunde, im Jahr 1827 im Hause Schuberts empfanden“.

Der 1936 in Wiesbaden geborene Komponist Hans Zender begann seine musikalische Laufbahn als Pianist und Dirigent sowie als Kompositionsschüler von Wolfgang Fortner in Freiburg. Inzwischen widmet er sich vollständig dem Komponieren. Zenders Œuvre, mit dem er sich in der Erbfolge Schönbergs und insbesondere Zimmermanns sieht, umfasst das gesamte musikalische Spektrum von Kammermusik bis hin zu großen Orchesterbesetzungen und Musiktheaterwerken.