Der Schauspieler Gregor Eckert lässt den Charakter Mark Twain wieder lebendig werden. Bei einer guten Zigarre und einem noch besseren Glas Bourbon serviert er in „Gestatten! – Mark Twain“.

Heitere Anekdoten und abenteuerliche Geschichten aus einem faszinierenden Leben.

Er schlüpft in die Rollen seiner Romancharaktere. Mit dabei natürlich Huckleberry Finn, der alte Simon Wheeler mit dem berühmten Springfrosch von Calaveras, und das französische Duell. Er philosophiert über amerikanische Heuchelei, schimpft über die deutsche Sprache, Richard Wagner, die Franzosen, über Himmel, Tod und Teufel. All das in gepflegter Plaudersalon-Atmosphäre des ausgehenden 19. Jahrhunderts, höchst anregend und amüsant, für alt und jung. – Eine lebendige Begegnung mit Mark Twain.

27. Januar 2018 um 19 Uhr im Gewölbe der Götzenburg.