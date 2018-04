Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sommer am See 2018 bietet das Amt für Kultur der Stadt Böblingen in Kooperation mit der SV Böblingen e. V. ein kostenfreies Sportangebot für die Bürgerinnen und Bürger an.

Vom 12. Juni bis zum 06. September 2018 können jeden Dienstag und Donnerstag Kurse von je einstündiger Dauer besucht werden:

Dienstag um 10.00 Uhr: Sanftes Bewegungstraining mit Harald Kümmel

Donnerstag um 18.00 Uhr: Fit Mix - detaillierte Kursangebote wöchentlich im Amtsblatt