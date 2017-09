Wir rocken den Oktober

Wasenrocker

Hautnah

DJ Robin

Wer ans Wochenende gerne noch einen Tag dran hängen würde, hat dieses Jahr dazu gute Chancen: Dank gesetzlichem Feiertag am Dienstag hat sich so manch einer den Montag direkt als Brückentag gesichert, um sich eine besonders erholsame Auszeit von der Arbeitswoche zu gönnen. Und wo könnte man diese besser einläuten, als in bester Gesellschaft im Festzelt „Zum Wasenwirt“! Für das leibliche Wohl ist mit allerlei schwäbischen Leckereien und natürlich frischem Festzeltbier bestens gesorgt, auf ausgelassene Stimmung und erstklassige Live-Musik kann man sich hier ebenfalls verlassen. Tagsüber sorgen nämlich die Wasenrockern und DJ Robin für das passende Programm, bevor am Abend die große Schlagerparty mit der süddeutschen Live-Kombo Hautnah ausgerufen wird.